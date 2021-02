Il comandante dei vigili del fuoco Smaniotto: "Attendiamo i passaggi amministrativi per la nuova sede"

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Stefano Smaniotto ha accolto questa mattina il prefetto Maurizio Falco, in visita ufficiale presso la sede di Latina. L’incontro si è svolto nel piazzale della caserma nel rispetto delle misure antipandemia attualmente in atto. Dopo il discorso di benvenuto del comandante, all’interno del quale sono state elencate le attività svolte in ambito provinciale oltre alle criticità legate prettamente agli aspetti logistici, il

prefetto ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico sul territorio ed ha manifestato la sua determinazione a supportare le legittime richieste del comando presso i vertici ministero dell’Interno. Il comandante ha poi consegnato al prefetto una pubblicazione dedicata agli automezzi dei vigili del fuoco.