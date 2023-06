A Latina il rischio alluvioni tocca il 2,5% della superficie del territorio e interessa oltre 2mila residenti

Se a Rieti si registra la situazione più complessa, con il 22% del territori a rischio idrogeologico, situazioni che richiedono una particolare attenzione riguardano anche le altre città capoluogo del Lazio. Lo rivela un'analisi di Legambiente relativa proprio al rischio idrogeologico nella regione Lazio, con i dati dei tre capoluoghi oltre a Roma. L'approfondimento e le mappature indicano dunque le peggiori aree di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.



La situazione più difficile è appunto quella di Rieti, dove il 22% del territorio è a pericolosità da alluvioni, dove risultano a rischio 6.228 residenti in 1.468 edifici, 640 imprese e 12 beni culturali. Per quanto riguarda invece Latina la pericolosità alluvionale tocca il 2,5% della superficie, 2.045 residenti, 507 edifici e 169 imprese, mentre è assente il rischio frane. Più contenuto il rischio alluvioni a Frosinone e assente a Viterbo, dove invece la superficie a pericolosità da frane è il 2% e interressa 510 abitanti in 164 edifici, 25 imprese e 25 beni culturali. Nel capoluogo ciociaro invece a rischio frane 1.093 abitanti in 208 edifici e 125 imprese.

“I quattro capoluoghi oltre Roma, sono in condizioni orografiche e idrogeologiche molto diverse - commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - Emerge da questi dati una pericolosità frane a Viterbo e una più importante a Frosinone, dove già l’intera provincia ha numeri molto critici in tal senso; ma ancor di più c’è una pericolosità alluvioni a Latina e soprattutto a Rieti, dove quasi un quarto del territorio è a elevato rischio, con le persone e le imprese che lo vivono. Dopo una primavera di fenomeni così violenti non si può che iniziare a pianificare una massiccia operazione di messa in sicurezza in ciascun capoluogo, soprattutto nelle situazioni peggiori a partire da Rieti, per agire con opere di contenimento del consumo di suolo, rinaturalizzazione degli alvei fluviali, deimpermeabilizzazione di superfici edificate o coperte inutilmente di asfalto e cemento nelle porzioni di città con i rischi più elevati”.

Analizzando le mappature, risulta evidente come a Latina le aree a rischio siano concentrate soprattutto in diverse porzioni del lido di Latina, a ridosso di Foce Verde e poi lungo la costa verso Capoportiere, ma anche nella zona che interecorre tra l'Appia e Latina Scalo.