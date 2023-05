Quinto chiosco distrutto dalle fiamme: sopralluogo e indagini serrate della polizia

Indaga la polizia sul misterioso incendio che nella serata di sabato 13 maggio ha completamente distrutto il quinto chiosco sul lungomare di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. L'allarme è scattato poco prima delle 22, in una serata di pioggia e quando le squadre di vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo, la struttura era ormai completamente avvolta dal fuoco.

Come accertato il chiosco era in fase di montaggio in vista dell'imminente apertura della stagione estiva e a quanto pare mancavano ancora tutti gli arredi e il generatore di corrente non era stato collegato. I primi sopralluoghi dei vigili del fuoco, in collaborazione con gli equipaggi della polizia, non sono però riusciti a individuare le cause. Sembra plausibile la pista dolosa ma sul posto non sono state trovate tracce di inneschi e sulle indagini viene mantenuto al momento stretto riserbo.