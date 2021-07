Inaugurato il cantiere per lavori stradali tra Cisterna e Valmontone: dalla Regione 6.5 milioni di euro

Gli interventi saranno effettuati in orari notturni per evitare disagi al traffico e dureranno 70 giorni

E' stato inaugurato questa mattina, 28 luglio, alla presenza dell'assessore regionale a Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri, il cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria dei comuni interessati al flusso di traffico che va da Cisterna a Valmontone.

"Questa è un'area con una notevole densità di traffico, soprattutto di mezzi pesanti - dichiara l'assessore . Dopo uno studio fatto in collaborazione con i Comuni limitrofi e progettato da Astral, come Regione Lazio abbiamo deciso di investire 6.5 milioni di euro per migliorare e potenziare nell'immediato la viabilità di questa zona. I lavori partiranno tra qualche ora e dureranno 70 giorni. Per evitare problemi alla circolazione del traffico locale, sicuramente più intensa nella stagione estiva, gli interventi saranno eseguiti in orari notturni, evitando così disagi ai cittadini".

"Ricordo che questi lavori non sono alternativi a quelli per il collegamento stradale tra Cisterna-Valmontone e relative opere connesse - precisa Alessandri - La bretella è infatti un' opera di importanza strategica per la nostra Regione, finanziata con 650 milioni di euro e che rientra tra quelle commissariate dal Governo. Investire nelle infrastrutture del nostro territorio, e come avviene in questo caso migliorandone la percorribilità, significa ottimizzare la qualità di un servizio al cittadino che quotidianamente ne fa uso e allo stesso tempo offrire nuove possibilità di occupazione a chi, magari un giovane, è in cerca di lavoro. La qualità delle infrastrutture determina la modernità di un Paese e il loro sviluppo, che spesso passa anche da piani di manutenzione già esistenti, sono alla base di una strategia di crescita e di rilancio dell' economia anche nel nostro territorio, soprattutto dopo la crisi di questi mesi generata dal Covid".

I lavori, di cui si occuperà la società regionale Astral, riguarderanno il rifacimento, la pavimentazione, l'adeguamento della viabilità e la segnaletica. I comuni interessati sono Artena, Lariano, Velletri, Aprilia e Cisterna.

All'inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra, accompagnato dall'Assessora ai Lavori Pubblici del Comune Luana Caporaso. "Ringraziamo la Regione Lazio, Astral e l'assessore Alessandri per questi importanti lavori di riqualificazione che attendevamo da anni e che riguardano Aprilia così come tutti i comuni che ogni giorno vengono attraversati dal traffico che dall'Autostrada del Sole porta a Latina e al Sud Pontino - ha commentato il primo cittadino Terra - Gli interventi ad Aprilia riguarderanno via Mediana e il centro urbano di Campoverde, via Mediana Cisterna, via Selciatella (tratto nord e tratto sud) e via Apriliana nord. Si tratta di strade importanti, il cui tracciato in alcuni tratti è fortemente ammalorato. I lavori dell'Astral si aggiungono poi a quelli che stiamo effettuando in tutto il territorio comunale, con fondi di bilancio o con finanziamenti degli enti superiori ottenuti negli ultimi anni".