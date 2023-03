Lavori di messa in sicurezza della scarpata, strada chiusa al traffico

Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, i lavori per la messa in sicurezza della scarpata sottostrada della strada provinciale Del Colle nel comune di Gaeta. Gli interventi, annunciati dalla Provincia di Latina, interessano un tratto di circa 30 metri di bordo strada e del relativo terreno sottostante durante i quali sarà necessario procedere all’interruzione del traffico per permette le lavorazioni con movimentazione mezzi d’opera.

L’esecuzione dei lavori prevede una prima fase che di circa tre giorni per l’installazione del cantiere e l’approvvigionamento di mezzi e materiali.

“Al fine di limitare le interferenze con il transito dei residenti - spiegano da via Costa - il cantiere avrà inizio alle ore 8.30 con chiusura della strada, a eccezione dei mezzi di soccorso, con riapertura nella fascia oraria dalle 12 alle 14. Gli interventi riprenderanno dalle ore 14 fino alle 17.30 termine della giornata lavorativa con conseguente chiusura del tratto al traffico veicolare”.