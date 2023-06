Guida sotto l’effetto di alcol o droga: lavori di pubblica utilità per i condannati

E’ stata firmata dal Tribunale di Latina e dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada (Afvs) la convenzione per i lavori di pubblica utilità che offre un percorso di reintegrazione a coloro che sono stati condannati per guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. “Un significativo passo avanti nel campo della giustizia riparativa” commentano dall’associazione pronta ad accogliere fino a 20 condannati.

La convenzione è stata siglata dalla presidente del Tribunale, Caterina Chiaravalloti, e dal presidente dell’Afvs, Giacinto Picozza. L’iniziativa, nello specifico, prevede l'inserimento di chi ha subito una condanna nei lavori di pubblica utilità, creando un'opportunità per risarcire la comunità e avviando un processo di riscatto personale. L'accordo si estende anche all'applicazione dell'art. 20 bis della Riforma Cartabia, permettendo a coloro che lo richiedono la sostituzione delle pene detentive brevi con i lavori di pubblica utilità.

La convenzione, che si affianca a quella importante nazionale stipulata nel 2018 tra l'associazione e il Ministero della Giustizia, prevede la possibilità di accogliere fino a 20 persone che saranno inserite in diversi progetti significativi, tra cui quello denominato #stradesicure che "consiste nel mappare e segnalare le criticità stradali nel comune, migliorando la sicurezza attraverso l'identificazione di mancanza di segnaletica, buche stradali, attraversamenti pedonali pericolosi, e ostacoli fissi non protetti. Il frutto del loro lavoro verrà poi comunicato alle autorità competenti, promuovendo un ambiente stradale più sicuro per tutti”.

Un altro progetto chiave è "Giustizia riparativa e sicurezza stradale”, con le persone condannare che saranno coinvolte in una gamma di attività presso la sede locale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada a Latina, tra cui lavori di segretariato, organizzazione di eventi, attività di prevenzione, educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale nelle scuole locali, e l’iniziativa "Ruote ferme, pedoni salvi", che ha ottenuto il patrocinio dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia e dell'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani che vedrà i destinatari del progetto nei panni di "assistenti pedonali", contribuendo alla sicurezza dei pedoni appunto, soprattutto nei pressi delle scuole e degli uffici giudiziari. Questa fase del progetto, già attiva con successo in otto città italiane, tra cui Torino e Bologna, è in attesa della firma di un protocollo d'intesa con il Comune di Latina.

I progetti indicati nella Convenzione sono completamente finanziati dai versamenti ricevuti dall'associazione quale condotta riparatoria nell'ambito della messa alla prova e giustizia riparativa. “Questa è senza dubbio un'opportunità unica di trasformare una condanna in un'occasione di crescita personale” commentano dall’Afvs.