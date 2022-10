Sicurezza sulle strade, lavori per la realizzazione della rotatoria al bivio di Doganella

Al via i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Le Pastine in località Bivio di Doganella: un risultato importante e atteso dalla popolazione frutto della costante e continua collaborazione tra l’Amministrazione comunale

di Sermoneta e la Provincia di Latina.

Alla presenza del sindaco Giuseppina Giovannoli, del responsabile dell’ufficio tecnico comunale e dei tecnici della Provincia insieme al dirigente della viabilità Paolo Rossi, è stato affidato il cantiere alla ditta Ecostrade di Monte San Biagio, che da cronoprogramma impiegherà quattro mesi per completare i lavori. Il progetto, firmato dai geometri del settore viabilità della Provincia Manfredo Fantozzi, Andrea Collinvitti e Antonio Treglia, prevede la realizzazione dell’anello centrale, isole spartitraffico, illuminazione pubblica, nuovo asfalto e sistema di raccolta delle acque piovane oltre naturalmente alla segnaletica orizzontale e verticale.

In quella intersezione stradale si sono verificati negli anni numerosi incidenti. “Con quest’opera diamo una risposta fondamentale alla necessità di sicurezza stradale – ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli – un intervento atteso da anni dalla popolazione, in uno snodo stradale quotidianamente percorso dai cittadini diretti non solo a Sermoneta, ma anche a Latina, Norma, Cori, Bassiano e Sezze”.

“C’è ancora molto da fare e ne siamo consapevoli – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – ma fin dal nostro insediamento siamo al lavoro per migliorare la vivibilità del nostro territorio e non ci fermeremo”.

Prosegue dunque l’opera dell’amministrazione comunale per offrire servizi e opere alla comunità. Sempre a Bivio di Doganella sarà aperta a breve la nuova sede del Comando di polizia locale, nella struttura confiscata alla criminalità organizzata, assegnata al Comune dall’Agenzia nazionale per i beni sottratti alla malavita e ristrutturata grazie a un finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione.