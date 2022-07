Incendi, giornata nera nel Lazio: lunedì oltre 100 roghi. Rispetto al 2021 interventi triplicati

Giornata nera quella di lunedì 4 luglio per il Lazio. Oltre 100 incendi sono infatti divampati in tutta la regione e anche in provincia di Latina, compreso quello che ha mandato in fumo 8 ettari di macchia mediterranea in un'area del parco nazionale del Circeo, A darne comunicazione è stata la protezione civile regionale.

Circa 300 squadre di protezione civile, sono intervenute in tutto il Lazio. In particolare tre elicotteri della protezione civile dalla mattinata di ieri sono stati operativi nello spegnimento din un violento rogo che ha interessato la Capitale, nella zona della Balduina/Pineta Sacchetti, dove è stato necessario evacuare case di riposo e abitazioni.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (15 giugno- 3 luglio) si sono registrati 1.750 interventi contro i 400 del 2021. Le ore di volo degli elicotteri sono state nel 2022 300 contro le 30 dello stesso arco di tempo di un anno fa e sono triplicati gli interventi e gli incendi.