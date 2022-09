Un anno di lavoro per la garante per l'infanzia Monica Sansoni: a Latina creato un centro antiviolenza per minori

Un anno carico di lavoro ma anche di risultati importanti per la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, insediatasi s settembre del 2021. Monica Sansoni ha portato avanti con il suo ufficio iniziative dall’alto importanti dal punto di vista etico, assistenziale e sociale, rimarcando la propria presenza su tutto il territorio del Lazio. Uno dei primi traguardi è stato l'accordo firmato con il Corecom, che istituzionalizza e definisce procedure che consentiranno di migliorare le attività di rispettiva competenza attraverso forme di integrazione che hanno come scopo quello di individuare mezzi e strumenti per rendere più diffusa ed efficace la vigilanza in materia di tutela dei minori.

Ad inizio anno invece la garante, attraverso una convenzione con il Consultorio familiare “Crescere Insieme gestito dalla Associazione per la famiglia onlus, gli Uffici di Giustizia riparativa che operano nel Consultorio, e l’Ufficio 'In mediazione...' si è impegnata per la nascita, a Latina, di un “Centro Antiviolenza Minorenni” con servizi di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni e adolescenti vittime di reato. L'attenzione è stata puntata anche sulla situazione conseguente al conflitto in Ucraina, con il dramma umanitario e la questione dei minori non accompagnati che arrivano nel Paese.e ai quali è necessario assicurare un’adeguata accoglienza, proteggendo al contempo i minori dal rischio di sparizione, traffico e sfruttamento. La sicurezza e la tutela dei minori riguarda però anche il mondo virtuale e lo scorso maggio Monica Sansoni ha organizzato le celebrazioni per la 19ª edizione del Safer Internet Day, che a livello mondiale è stata presentata con lo slogan “Insieme per un internet migliore”. Il Consiglio regionale del Lazio ha organizzato sin dal mese di febbraio 2022, vari interventi con esperti e relatori di eccezione.

Dalla sinergia tra l’ufficio della Garante e l’Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo poi è nato il Comitato tecnico-scientifico per la creazione di corsi di formazione. Il Comitato, del quale fanno parte dirigenti ed esperti del settore, ha la finalità di progettare, organizzare e realizzare attività formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, per tutori volontari di altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile, nonché nello svolgimento di attività di ricerca e studio e nella produzione di pubblicazioni concernenti le materie stesse. I corsi prenderanno il via il prossimo 19 settembre. Nel corso dell'ultimo anno è stato inoltre rafforzato il rapporto con le forze dell'ordine, che ha portato a creare progetti dedicati ai minori che hanno riscosso grande interesse e partecipazione in tutti gli istituti del Lazio. Infine, la situazione delle donne: l’ufficio della garante ha preso parte attivante al progetto “Il ruolo della donna prima, durante e dopo pandemia”, che ha posto l’attenzione sul ruolo preminente nella società conquistato dalle donne. Sulle stesse tematiche, la Dott.ssa Sansoni era stata anche insignita del premio “Una donna fa la differenza contro la violenza di genere”.