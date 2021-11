Dieci indagati e più di 8mila persone controllate: il bilancio della polizia ferroviaria. Un arresto a Formia

Due arrestati, 10 indagati e 8312 persone controllate. 468 pattuglie impegnate in stazione e 70 a bordo di 164 treni, 34 sanzioni amministrative elevate. Sono i numeri del bilancio dei controlli effettuati dal compartimento polizia ferroviaria per il Lazio nel corso dell'ultima settimana.

Nella serata del 22 novembre in particolare, il personale della polizia ferroviaria di Formia, ha proceduto all'arresto di un cittadino italiano colpito da un provvedimento restrittivo del 2019 dal tribunale ordinario di Napoli Nord, con il quale se ne ordinava l'accompagnamento presso un istituto detentivo per scontare una pena residua di due mesi di reclusione. L'arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è associato presso la casa circondariale di Isernia.

Nella serata del 28 novembre il personale dipendente del reparto stazione di Roma Termini, ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti intervenuti su richiesta del personale ferroviario di un treno alta velocità, per la presenza di un viaggiatore straniero che non forniva il titolo di viaggio, documenti di identificazione e la certificazione Green Pass. Dopo aver invitato la persona a scendere dal convoglio sono stati aggrediti con calci e sputi dallo stesso passeggero. Lo straniero, senza fissa dimora, con diversi precedenti di polizia è stato arrestato.