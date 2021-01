Controlli sui treni e alle stazioni, il bilancio della Polfer del 2020. Un arresto a Formia

Nel corso dell'anno 2020 il compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio ha messo in campo tutte le forze disponibili per garantire l’osservanza delle regole per contenere la diffusione del contagio da coronavirus attuando allo stesso tempo una serie di servizi di prevenzione e repressione dei reati all’interno degli scali ferroviari, a bordo dei treni e lungo le linee ferrate in tutta la reegione, per tutelare la sicurezza degli utenti del trasporto ferroviario.

Le attività messe in campo hanno portato complessivamente all'arresto di 105 persone, alla denuncia di 800, a 637 contravvenzioni. In totale sono state identificate 461.857 persone contro le 216.520 del 2019, con un incremento di oltre il 110%. In relazione ai lockdown nazionali e locali si è determinato un calo generalizzato dei principali reati nelle stazioni e sui treni. I furti denunciati hanno registrato una flessione di oltre il 55% rispetto allo scorso anno, passando da 1.077 del 2019 a 490 nel 2020. Durante l’anno sono state impegnate 25.498 pattuglie in stazione e più di 2.902 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 6840 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 2.240 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli, e 136 servizi di controllo straordinario del territorio. Sono stati controllati 343 veicoli. 25 le proposte di misure di prevenzione e di sicurezza. Rintracciati 129 minori di cui 80 stranieri.

Per il contrasto ai furti di rame sono state organizzate mirate operazioni durante le quali sono stati controllati 141 centri di raccolta e di recupero dei metalli e sono stati effettuati 2.947 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie. Numerosi i sequestri di droga, con oltre 5,7 kilogrammi tra cannabinoidi, eroina, cocaina e sintetica; di armi, con 19 sequestri di armi da fuoco, taglio e improprie; di dvd e cd contraffatti (oltre 130).

Tra i servizi del Lazio si segnala, sul territorio pontino, l'arresto di un cittadino giordano di 20 anni avvenuto a Formia nel mese di ottobre. Il giovane straniero era stato espulso dal territorio nazionale nel novembre 2019 e non avrebbe dovuto rientrare prima del 2024.