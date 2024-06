Acquista sul web ricambi per auto e sborsa quasi 700 euro, ma era una truffa

Vendevano online alcuni ricambi per auto usati e attraverso un'inserzione pubblicitaria sono riusciti a far cadere nel raggiro un ignaro cittadino di 42 anni residente nel comune di Lenola. La vittima ha infatti sborsato la somma di 682 euro pensando di fare un buon affare, ma ha dovuto presto rendersi conto che si trattava di una truffa.

I ricambi acquistati sul web infatti non gli sono mai stati consegnati. E così non gli è rimasto altro che denunciare tutto ai carabinieri. Le indagini successive, condotte dai militari dell'Arma anche tracciando il pagamento, hanno consentito di risalire e di identificare i due responsabili, entrambi della provincia di Caserta. Si tratta di di un 57enne di Castel Volturno e di un 62enne residente a Casal di Principe. Tutti e due sono stati denunciati in stato di libertà per truffa.