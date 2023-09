A fuoco l'auto del sindaco di Lenola: si indaga per un gesto doloso

Indagano i carabinieri su un inquietante episodio avvenuto nelle scorse notti a Lenola. Nella zona di Valle Barnardo è andata a fuoco l'auto del sindaco Fernando Magnafico, una Citroen C3 completamente distrutta dal fuoco. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenute le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Terracina e successivamente è stato effettuato un primo sopralluogo da parte degli esperti della scientifica. Non sembrano esserci dubbi sull'origine dolosa del gesto, ma resta da indagare il movente su cui al momento sono in corso serrate indagini dei carabinieri che non escludono nessuna pista, comprese quelle di un gesto intimidatorio o di un atto vandalico.

Lo scorso maggio Magnafico era stato riconfermato alla guida del Comune, presentandosi come unico candidato.

Nelle scorse ore sono arrivate le prime testimonianze di solidarietà al primo cittadino. "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, al quale la notte scorsa è andata a fuoco l'auto - ha commentato il sindaco di Gaeta Cristian Leccese - In attesa che si faccia piena luce su quanto accaduto, che potrebbe risultare un evento doloso, rinnovo vicinanza e pieno sostegno al collega primo cittadino". Un messaggio anche da parte del senatore pontino di FdI Nicola Calandrini: "Solidarietà al sindaco di Lenola Fernando Magnafico. Auspico che le forze dell'ordine facciano piena luce su questo episodio che turba la cittadinanza".