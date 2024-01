Scoperta una truffa con i contratti di energia e gas

Ancora una truffa scoperta dai carabinieri, questa volta dai militari della stazione di Lenola che hanno indagato su una segnalazione arrivata da un cittadino del posto di 51 anni, caduto nel tranello architettato da due uomini.

Denunciati in stato di libertà un 54enne e un 43enne, entrambi accusati dei reati di truffaa, sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Al centro dell'indagine il contratto con una società per l'emissione e la fornitura di energia elettrica e gas. Come accertato dai carabinieri, i due uomini aveva indotto la vittima, con artifici e raggiri, a stipulare il contratto e, scoperto l'inganno, il 51enne ha deciso di rivolgersi all'Arma.