Licenziata dopo il congedo matrimoniale, il giudice annulla il provvedimento

Era stata licenziata al suo rientro dalle ferie matrimoniali ma ha impugnato il provvedimento e il giudice del lavoro le ha dato ragione confermando anche in sede di opposizione da parte dell'azienda la discriminazione di genere.

Protagonista della vicenda una dipendente della Sermometal srl, azienda metalmeccanica di Latina, che nel 2019 l'aveva licenziata contestando gravi mancanze al rientro in azienda dopo il periodo di congedo matrimoniale, mancanze che celavano a detta della lavoratrice, le reali ragioni che avevano indotto la società a mandarla via. E così per il tramite del proprio legale, l'avvocato Fabio Leggiero, ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro del Trbunale di Latina che nei giorni scorsi – in sede di opposizione - ha confermato il primo provvedimento cautelare dichiarando il licenziamento nullo e discriminatorio poiché irrogato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna.

Così facendo il Tribunale ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio, la reale motivazione - sottesa al licenziamento- confermando le statuizioni della prima fase cautelare ovvero reintegra e risarcimento del danno.

"In un momento storico in cui più forte si deve gridare all’intera collettività a cui apparteniamo ed in maniera trasversale la parità di genere - commenta l'avvocato Leggiero - anche il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta".