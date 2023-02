Saverio Motolese licenziato da Federlazio: al via il processo in Appello

Arriva davanti alla Corte di Appello di Roma il processo promosso da Federlazio per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale di Latina del 25 marzo dello scorso anno con la quale l’ex direttore della sede di Latina, Saverio Motolese, si era visto riconoscere dal giudice del lavoro, il diritto a ricevere una cospicua indennità - a titolo di indennità supplementare e per il mancato preavviso di licenziamento - a fronte del licenziamento per giusta causa che gli era stato comunicato da Federlazio il 22 maggio 2018, sulla scorta di una serie di contestazioni.

La prima udienza è stata fissata per giovedì 16 febbraio. Nella stessa sentenza, come viene ricordato attraverso una nota, si legge che “il Tribunale accerta e dichiara che il licenziamento intimato al ricorrente è ingiustificato e il giudice, oltre al pagamento delle indennità, rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Federlazio e condanna quest’ultima alla refusione delle spese di lite”. A conclusione di una causa durata tre anni, “il giudice aveva stabilito che il ‘licenziamento di Motolese si fondava su una serie di contestazioni, tutte risultate viziate da evidenti criticità, vuoi per la genericità dei fatti contestati, vuoi per l’assoluta carenza di condotte di rilievo disciplinare’.

Nessuna delle contestazioni mosse nei confronti di Saverio Motolese dalla Direzione generale di Federlazio, ‘riusciva a fare emergere una inadeguatezza di Motolese rispetto a legittime aspettative datoriali, al ruolo assegnatogli e rispetto ai risultati auspicabili in termini oggettivi’. Anzi, ‘sono rimaste totalmente incontestate tutte le circostanze dedotte da Motolese nel ricorso, in riferimento all’andamento positivo della sede di Federlazio Latina’, nel lungo periodo in cui ha rivestito il ruolo di Direttore. Elemento, questo, di assoluto rilievo”.

Motolese, si legge ancora nella nota dell’ufficio stampa dell’ex direttore di Federlazio Latina, “malgrado i risultati positivi conseguiti dall’associazione sul territorio”, è “stato allontanato con una serie di motivazioni che, a parere del giudice del lavoro, sono apparse pretestuose e inconsistenti. Inoltre, il giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale della Federlazio con la quale aveva chiesto ‘la condanna di Motolese al pagamento risarcitorio di 126.463 euro, pari al valore della somma delle quote associative delle 95 aziende dimesse, subito dopo il suo licenziamento’. Federlazio aveva tentato, senza alcun risultato, di contestare il fatto che a seguito dell’avvenuto licenziamento di Motolese, numerose imprese associate si erano dimesse per aderire in una nuova compagine, seguendo lo stesso Motolese e l’allora Presidente di Federlazio di Latina, Giampaolo Olivetti, provocando così all’associazione un danno per la perdita delle quote associative riferite alle aziende dimesse. Ma il giudice aveva ritenuto che tale condotta addebitata al Motolese ‘non avesse provocato alcun pregiudizio lamentato da Federlazio, tanto meno la fuoriuscita dall’Associazione di un numero consistente di imprese associate’”.

Aggiunge il giudice che “le imprese ex associate a Federlazio avevano deciso in piena autonomia di ‘seguire’ Olivetti e Motolese in una nuova esperienza di rappresentanza imprenditoriale, stante anche la natura fiduciaria del rapporto associativo”. “A meno che non si vogliano considerare così tanti imprenditori privi di libero pensiero e capacità di discernimento - conclude la nota -, appare evidente dagli atti e dallo svolgimento del procedimento, che le loro dimissioni dalla Federlazio, libere e consapevoli, furono scaturite proprio dalla non condivisione del licenziamento di Motolese".