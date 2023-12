Licenziamento di Saverio Motolese, dopo la sentenza le precisazioni di Federlazio

Arrivano ulteriori precisazioni da Federlazio in merito alla notizia della sentenza della Corte di Appello di Roma del 2 novembre, che ha dichiarato la legittimità del licenziamento di Saverio Motolese da parte della Federlazio, annullando la precedente decisione del Tribunale di Latina.

“In base a questa sentenza - viene spiegato in una nota - si sottolinea che il Motolese dovrà anche restituire alla Federlazio le somme corrisposte come indennità sostitutiva di preavviso e supplementare di recesso nonché le spese legali. Rispetto alla richiesta di danni, in ordine alla sottrazione di dati informatici da parte di Saverio Motolese, è bene ricordare che la Procura di Roma, con decreto del 21 febbraio 2022, ha ritenuto di citarlo in giudizio avanti il Tribunale di Latina: 'per reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 615 ter, 61 n. 2 e 11 c.p., per essersi introdotto nel sistema informatico della Federlazio, protetto da misure di sicurezza, per copiare i dati identificativi con gli indirizzi degli associati …, con finalità di costituire un’altra associazione'.

Nel conseguente giudizio instaurato, il Tribunale penale di Latina, con prossima udienza del 24 gennaio 2024, è chiamato a valutare il rinvio a giudizio del Motolese per i sopradetti reati, contestati dal pubblico ministero. Federlazio, in tale giudizio, si è costituita come parte civile per la richiesta dei danni provocati dal Motolese per le condotte sopra indicate dallo stesso pubblico ministero”.