Lifting ai glutei senza pagare, il legale della 38enne querela il medico: “Non è scappata. Ecco come è andata”

Racconta una versione diversa la donna di 38 anni di Minturno balzata alle cronache nazionali per aver lasciato senza pagare la clinica privata della Capitale dopo aver subito un costoso intervento di lifting ai glutei.

A contrattaccare è il legale della donna, l'avvocato Mauro Improta il quale ha spiegato che la 38enne ha conosciuto su Instagram il dottor Maximilian Catenacci, chirurgo estetico, che gli aveva proposto un intervento di torsoplastica secondaria più lifting ai glutei con protesi. La donna, come si legge nella nota dell’avvocato, ha riferito subito al dottore “la propria pesante situazione di fragilità psicologica, dovuta ai precedenti interventi di chirurgia estetica riusciti male", e "anche del suo stato di profonda depressione da cui ella è affetta da molti anni, che l’aveva portata anche all’impossibilità di lavorare e al riconoscimento dell’invalidità civile del 100%. Il dottor Catenacci - prosegue il legale - l’aveva rassicurata che, dopo l’intervento, lei sarebbe stata subito meglio e che avrebbe risistemato ogni imperfezione della parte posteriore del corpo dovuti ai precedenti interventi”.

Un intervento che sarebbe costato 20mila euro. “La paziente - aggiunge ancora l’avvocato -, rappresentando di non avere nell’immediatezza una così ingente disponibilità economica, proponeva al professionista il pagamento in 12 mesi e il dottore, dinanzi a tale richiesta, riferiva, che se poi il pagamento fosse avvenuto in contanti, avrebbe potuto quantificare gli oneri e compensi per la prestazione della propria opera professionale complessivamente in 18mila euro. Suggellato detto accordo tra le parti, medico e paziente, il primo richiedeva alla seconda il versamento a titolo di acconto per le spese della clinica che avrebbe ospitato l’intervento mille euro a mezzo bonifico”.

La donna, secondo la ricostruzione del legale, si è presentata nella clinica privata di Roma il 13 febbraio per l’intervento che iniziato alle 10 è terminato alle 18.30. Il giorno successivo intorno alle 12 il medico è tornato nella clinica dando “ordine agli infermieri di togliere alla paziente i drenaggi e medicarle le ferite. È significativo specificare che - si legge ancora nella note -, visto il tipo di drenaggio particolare e invasivo che veniva impiantato per questa tipologia di intervento, nel momento in cui veniva rimosso, era necessario in loco anche un punto di sutura. Il dottor Catenacci vigilava su quanto facessero gli infermieri sulla signora”, e “tolti i drenaggi, veniva riferito alla signora che, di lì a poco, sarebbe uscita dalla clinica con regolare dimissione, quindi veniva avvisata di prepararsi, poiché - a detta degli infermieri - il medico stava ultimando i documenti per firmare la dimissione”.

Ma è in questo momento che secondo la versione della donna il medico chirurgo le chiede di fargli subito un bonifico di 17mila euro. “Non erano questi gli accordi - aggiunge il legale -, eppure il medico, di tutto punto, approfittando anche dello stato di fragilità psico-fisica affermava ‘Se non mi paghi subito ti riporto immediatamente in sala operatoria e ti tolgo le protesi e non ti faccio uscire di qua’” prima di uscire dalla stanza ordinando alle infermiere di controllare la donna affinché non si allontanasse. La 38enne, quindi, “terrorizzata dal fatto di ritornare in sala operatoria, ha avuto un attacco di panico” e ha chiesto subito al proprio compagno che era con lei nella stanza di prendere la borsa ed andare via subito, utilizzando “l’ascensore, senza alcun drenaggio attaccato, senza tacchi a spillo e, nel modo più assoluto, senza scappare” precisa l’avvocato che evidenzia come la donna si sia anche “premurata di mandare una serie di messaggi al medico che però non le ha sinora mai risposto in via diretta”, mentre il giorno dopo il dottore “in spregio di ogni norma sulla riservatezza tipica della sua professione” ha iniziato “a pubblicare video e foto ritraenti i glutei della signora”.

Una storia che è stata raccontata in diverse trasmissioni televisive salendo subito alla ribalta nazionale. “La signora non è scappata e ha continuato a chiamare il medico che non le ha mai risposto” ha tenuto a precisare l’avvocato Improta che ha presentato con urgenza una querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa presso la Procura di Roma. “Tutta la vicenda è una vera e propria messa in scena a fini pubblicitari e di bieco marketing, in quanto il dottore poteva tranquillamente contattare la paziente avendo numero di telefono ed indirizzo. È facile capire che tutto ciò sia stata una buona trovata pubblicitaria, ma cara costerà al dottore considerando il grave reato di cui si è macchiato, come la diffamazione, con divulgazione di dati sensibili della paziente e pubblicazione di immagini delle sue parti intime senza il suo consenso, rilevante il tutto anche sotto profilo squisitamente disciplinare”.