Violenta lite in casa fra colleghi di lavoro, spunta anche un coltello. Ferito un uomo

Un uomo finito in ospedale e altri tre denunciati: questo l’esito di una lite che nei giorni scorsi si è consumata all’interno di un’abitazione alla periferia di Aprilia tra alcuni uomini di origini nord africane che vivono e lavorano insieme.

I fatti risalgono all’8 maggio e sono stati carabinieri del Norm di Aprilia e della Stazione di Campoverrde a fare luce su quanto accaduto. Quel giorno i militari sono intervenuti per una lite in un’abitazione attivando poi i soccorsi per un 50enne di origine nord africana che presentava una ferita da taglio nel dito della mano sinistra. L’uomo soccorso era stato portato in ospedale ad Aprilia e poi dimesso con una prognosi di 30 giorni per la frattura di una costola, la lussazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra che aveva anche una ferita.

Dai successivi accertamenti è emerso che a seguito di una lite scoppiata per futili motivi nella casa con dei connazionali, suoi colleghi di lavoro nonché suoi coinquilini, il 50enne li aveva minacciati con un coltello da cucina. Dal tentativo dei tre connazionali di disarmarlo ne era scaturita una colluttazione con il 50enne che alla fine aveva avuto la peggio riportando la ferita con la lama del coltello precedentemente impugnato.

Al termine delle indagini e di tutti gli approfondimenti, i tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso in lesioni personali aggravate.