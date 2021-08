Lite fra giovanissimi per una ragazza contesa, sul lungomare interviene la polizia

E’ dovuta intervenire la polizia sul lungomare di Latina nella notte appena trascorsa, quella tra sabato 21 e domenica 22 agosto, per una lite fra giovanissimi. Sul posto, in un tratto di spiaggia di pertinenza di un locale, sono giunti gli agenti in seguito ad una segnalazione per una aggressione arrivata al 113.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, la lite animata aveva visto coinvolti alcuni ragazzi, originata dalla rivalità tra due giovanissimi componenti delle opposte fazioni per una ragazza. Appena arrivati sul luogo indicato i poliziotti hanno ristabilito la calma e acquisito numerosi elementi volti a ricostruire la vicenda e identificare tutti i soggetti coinvolti, alcuni di essi si erano già dileguati prima dell’arrivo della Volante. Tutte attività necessari per la successiva denuncia alla Procura della Repubblica.

Il Questore di Latina sta anche valutando il fatto anche sotto il profilo della polizia amministrativa e di sicurezza in merito al luogo ove si è verificato l’evento.