Lite fra stranieri in pieno centro

Una lite fra stranieri ha attirato l’attenzione dei residenti e di quanti nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, si trovavano in pieno centro a Latina. E’ accaduto intorno alle 22 tra piazza del Popolo e via Armando Diaz.

Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto ma in seguito alle segnalazioni sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. A fronteggiarsi da quanto emerso sono stati due gruppi di cittadini stranieri, alcuni dei quali sono poi stati fermati dai militari nei pressi di via Oberdan.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza anche nel centro storico dopo quanto accaduto la scorsa settimana in piazza del Popolo dove sempre in seguito a una lite fra stranieri un uomo senza fissa dimora era stato aggredito e colpito con la sedia di un bar al volto.

Solo qualche ora prima, nella prima serata di ieri, da quanto appreso, un’altra lite era scoppiata sempre tra cittadini stranieri nella zona delle autolinee. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri