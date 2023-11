Lite nel cortile di un’abitazione, in tre si sfidano con una mazza e bottiglia di vetro rotta

Violenta lite nel cortile di un’abitazione a Latina dove ad affrontarsi sono state tre persone, due uomini e una donna. E’ accaduto nella notte del 24 novembre in viale Nervi dove si è reso presto necessario l’intervento dei carabinieri.

La segnalazione giunta, infatti, parlava di una lite tra le tre persone nel cortile di un’abitazione. Appena arrivati sul posto i carabinieri hanno sorpreso i due uomini che brandivano uno una bottiglia di vetro rotta e l’altro ed una mazza da baseball.

Ma ad animare ancora di più la situazione ci ha pensato anche la donna che al momento del controllo da parte della pattuglia è andata in escandescenza offendendo e minacciando i carabinieri, e opponendo resistenza nel momento in cui è stata accompagnata in caserma.

Al termine di tutti gli accertamenti i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la giovane donna sarà denunciata alla Procura di Latina per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. La mazza da baseball è stata posta sotto sequestro.