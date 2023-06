Dopo il furto di un cavo elettrico il lungomare di Latina resta al buio

Il furto di un cavo elettrico ha lasciato il litorale di Latina al buio. Dopo le numerose segnalazioni l’Amministrazione è intervenuta e nelle scorse ore ha definito “risolto il problema dell’illuminazione pubblica sul lungomare”.

“In seguito a numerose segnalazioni riguardanti il non funzionamento di punti luce, verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria relativi a quelli non funzionanti e non più manutenibili” spiegano in una nota da piazza del Popolo. In particolare, l’impianto di pubblica illuminazione di via Massaro è stato oggetto di furto del cavo elettrico, e la Società Conversion & Lighting S.r.l ha comunicato la necessità di porre in essere interventi di manutenzione relativi all’inserimento dei componenti di impianto oggetto di furto.

Con una determina dirigenziale dal Comune sono stati approvati “gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti presso il lungomare di Latina e l’inserimento del cavo elettrico sull’impianto di pubblica illuminazione di via Massaro, oggetto di furto, necessari per ripristinare la corretta funzionalità degli impianti e garantire la sicurezza pubblica”.

“Nei prossimi giorni – ha dichiarato il vicesindaco e assessore con delega alle Manutenzioni Massimiliano Carnevale - il lungomare di Latina sarà oggetto della sostituzione dei corpi illuminanti per migliorare il servizio di pubblica illuminazione, anche a servizio della sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona nella stagione estiva”.