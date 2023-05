Lutto nazionale: anche la provincia pontina piange le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Tutta Italia piange le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Con il decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, con le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo, è stata proclamata per oggi, 24 maggio, infatti anche la giornata di lutto nazionale.

E anche il territorio pontino partecipa al dolore delle popolazioni dell’Emilia Romagna dove il bilancio delle vittime è salito nelle scorso ore a 15 dopo il ritrovamento del corpo di un uomo, ieri, nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ravennate. Sono migliaia le persone ancora sfollate che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, tantissime le zone e i quartieri ancora isolati nei territori travolti dall'alluvione. Nei giorni scorsi si è mobilitata anche la provincia pontina che ha fatto arrivare nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza il proprio supporto con uomini e mezzi dei vigili del fuoco e del Consorzio di bonifica che sono al lavoro per soccorrere le persone e per aiutare negli interventi necessari per liberare le strade dal fango lasciato dalle frane e dai detriti.

Intanto questa mattina in occasione proprio della giornata di lutto nazionale in ricordo delle vittime, come disposto dal Consiglio dei Ministri, le bandiere all'ingresso della Provincia di Latina sono state esposte a mezz'asta. “Alle popolazioni colpite da questa disgrazia e in particolare alle famiglie delle vittime la totale solidarietà del territorio pontino” dichiarano da via Costa.