Cacciava senza porto d'armi e con un fucile clandestino: bracconiere finisce agli arresti

Continuano i mirati controlli dei carabinieri contro il fenomeno del bracconaggio. In questi giorni la stazione forestale dei carabinieri di Priverno, nell'ambito di un servizio sulla caccia, ha arrestato un uomo intento a cacciare e in possesso per di più di un'arma clandestina.

Il bracconiere è stato sorpreso a Maenza, intento ad esercitare l'attività venatoria nonostante fosse sprovvisto di porto di armi e utilizzasse un'arma con matricola abrasa. La segnalazione è stata inviata al pubblico ministero di turno e a carico del cacciatore è scattato l'arresto per possesso di arma clandestina, porto abusivo di armi, ricettazione. I militari hanno sequestrato il fucile calibro 12 insieme a 23 cartucce dello stesso calibro caricate a piombo spezzato e a un coltello della lama di 7 centimetri. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'uomo è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.