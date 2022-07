Violento incendio a Maenza, in fumo 10 ettari di macchia mediterranea

Violento incendio ieri nel comune di Maenza. Nel corso di una giornata già pesante sul fronte dei roghi divampati in diversi comuni della provincia, la situazione più pesante è stata segnalata proprio nel comune lepino.ungo via Carpinetana, dove un violento rogo ha mandato in fumo circa 10 ettari di macchia mediterranea.

Nella zona si è reso necessario un canadair dei vigili del fuoco coordinato da un dos. Da terra hanno operato invece le squedre aib di Sezze insieme ai volontari della protezione civile. Non risultano coinvolte persone.