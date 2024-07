Violata l'ordinanza antincendi boschivi: due persone sanzionate dai carabinieri forestali

Controlli antincendio e sui rifiuti da parte dei carabinieri del nucleo forestale di Priverno. Nello specifico i militari, nel corso di un'attività di prevenzione degli incendi boschivi nel comune di Maenza, hanno scoperto alcune violazioni dell'ordinanza comunale di divieto di accensione di fuochi commesse da una donna di 71 anni di Roma e di un 65enne di Maenza. A loro carico sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 100 euro.

Nel territorio di Priverno, i carabinieri del nucleo forestale hanno invece effettuato controlli mirati sul trasporto di rifiuti, fermando due autocarri che trasportavano rifiuti provenienti da attività di demolizione. In questo caso è stata elevata una sanzione amministrative per l'assenza di un formulario, per un importo totale di 3.200 euro a carico di un cittadino di 74 anni residente nello stesso comune.