Villa con giardino su un terreno agricolo: era tutto abusivo

Aveva edificato sul suo terreno un'abitazione senza alcun titolo concessorio. Un 70enne è stato scoperto e denunciato dai carabinieri nel comune di Maenza, ma i militari della stazione locale non hanno potuto sequestrare l'edificio abusivo perché di fatto non solo era già stato completato ma anche già abitato.

La villetta, del valore complessivo stimato in circa 200mila euro, era grande 150 metri quadrati e circondata anche da un ampio giardino. Come accertato dai carabinieri consultando l'ufficio tecnico del Comune di Maenza, tutto era stato realizzato però su un terreno di proprietà del 70enne, che era in origine un uliveto, in assenza di qualsiasi autorizzazione e dunque in modo completamente abusivo.