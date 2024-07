Patrizio Forniti il "capo dei capi" del traffico di droga

"E 'pacifico - scrive il giudice per le indagini preliminari nelle pagine dell'ordinanza - che l'unico capo dell'organizzazione è Patrizio Forniti, la cui leadership non viene messa in discussione dalla sua sottoposizione agli arresti domiciliari". La caratura criminale del personaggio, ricostruita nell'indagine che ha portato ieri a sgominare un'associazione di tipo mafioso che operava ad Aprilia, viene del resto tratteggiata dai collaboratori di giustizia che hanno consentito di avviare importanti indagini nel capoluogo illuminando gli scenari malavitosi.

Nomi dunque, legati ai clan di Latina, che compaiono anche nell'attività investigativa condotta sul nord del territorio pontino dalla Dda e dai carabinieri reparto territoriale. Se pure le dichiarazioni dei pentiti fanno riferimento a periodi diversi da quelli oggetto dell'indagine, riescono a delineare con chiarezza la figura di Forniti, quale "fornitore di rilevanti quantitativi di stupefacente" e "inserita nel traffico sin da diversi anni prima". Secondo il racconto dei collaboratori organici ai clan pontini, era fornitore dei Travali, dopo l'arresto di Gianluca Ciprian. Per l'attuale sindaco di Aprilia era "il capo dei capi".

Attivo da circa 20 anni nel traffico di stupefacenti, Forniti per il gruppo di Aprilia si occupa stabilmente degli approvvigionamenti della droga, stabilisce i destinatari delle cessioni, i quantitativi e il prezzo. Attraverso i suoi collaboratori più fidati si occupa anche della gestione della rete dei pusher, tiene la contabilità, decide dove custodire lo stupefacente, controlla le piazze, riscuote. La sua abitazione, dove si trova ai domiciliari, "è solitamente utilzzata come sede per le riunioni operative con i suoi principali collaboratori", si legge nelle carte.

Condannato con sentenze passate in giudicato per reati contro il patrimonio e detenzione illecita di armi e munizioni, sottoposto alla misura della sorveglianza specaile e denunciato dai carabinieri nel 2022 per reati di droga, "è colui che tiene i contatti con i capi di importanti famiglie mafiose calabresi e non esita a prendere posizione al cospetto anche di famiglie camorriste a difesa dei territori in mano alla propria associazione".