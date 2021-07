Blitz antimafia a Palermo, 80 arresti: l'operazione tocca anche a Latina

Le prime indagini risalgono al novembre del 2017, dopo il monitoraggio dei rapporti tra l’imprenditore Ottavio Lo Cricchio e Michele Vitale. Carabinieri in azione nelle province di Palermo e Trapani, Latina, Napoli, Roma e Nuoro

Associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, armi, estorsione e corruzione. Nelle prime ore di oggi nella provincia palermitana e in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato il comando provinciale dei carabinieri di Palermo ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati (63 sono finiti in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti ad obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria).

Il blitz in Sicilia ha colpito il mandamento mafioso di Partinico, del quale sono stati ricostruiti gli assetti criminali. I carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dal Nucleo elicotteri e dallo squadrone Cacciatori di Sicilia, sono entrati in azione nelle province di Palermo e Trapani, ma l'indagine ha toccato anche Latina, Napoli, Roma e Nuoro, eseguendo settanta degli 85 provvedimenti cautelari complessivi. L'inchiesta prende le mosse dalle indagini avviate nel 2017 dalla compagnia di Partinico sui legami tra l'imprenditore di Partinico attivo nel settore vinicolo, Ottavio Lo Cricchio, e Michele Vitale, 43enne esponente della famiglia mafiosa dei cosiddetti 'Fardazza', storicamente egemoni nel mandamento mafioso.

L'indagine ha consentito di individuare e monitorare cinque gruppi criminali dediti allo spaccio di grosse quantità di sostanze stupefacenti. Fiumi di marijuana, hashish e cocaina importati da Lazio e Calabria, ma anche spedizioni punitive, danneggiamenti e anche un agente penitenziario del Pagliarelli corrotto per far arrivare messaggi fuori e dentro il carcere.