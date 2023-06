Pretende di consumare gratis al bar, poi danneggia il locale a va via

Pretende di consumare gratis al bar, poi danneggia il locale e va via: identificato e fermato dai carabinieri è stato poi denunciato per insolvenza fraudolenta, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti sono accaduti nella frazione di Marina di Tor San Lorenzo ad Ardea, dove sono dovuti intervenire i militari della locale Stazione.

Da giorni l’uomo, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, aveva attirato l’attenzione su di sé per aver importunato gli avventori in diverse attività della zona. Fino al pomeriggio dello scorso mercoledì 14 giugno, quando si è rifiutato di saldare il conto di poche decine di euro di quanto aveva consumato all’interno di un bar di Marina Tor San Lorenzo e, nel frangente, aveva danneggiato alcuni bicchieri del locale, prima di andarsene in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol.

Fermato dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici, un coltellino a serramanico e un bastone metallico, sottoposti a sequestro. Accompagnato in caserma per gli atti di rito, i militari lo hanno denunciato in stato di libertà.