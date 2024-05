Malore per un bambino di 5 anni all’asilo, trasportato in eliambulanza in ospedale

Momenti di paura in un asilo di Aprilia dove un bambino di 5 anni ha accusato un malore improvviso; soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in eliambulanza in ospedale a Roma.

E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, nella città del nord della provincia di Latina. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono state le maestre dell’asilo dove il piccolo si è sentito male mentre era in classe. Subito hanno allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto dei carabinieri del locale Reparto Territoriale.

Fortunatamente le condizioni del bimbo non sembrano gravi ma per precauzione è stato comunque predisposto il suo trasferimento in ospedale. Attivata anche l’eliambulanza il piccolo è stato trasportato al Bambin Gesù di Roma per tutte le cure del caso.