Maltempo, allagamenti per le abbondanti piogge: disagi da nord a sud della provincia

Sono decine le chiamate arrivate da tutta la provincia ai vigili del fuoco per richieste di interventi a causa del maltempo. La situazione è in costante divenire; le abbondanti piogge di queste ore hanno infatti creato non pochi disagi da nord a sud del territorio pontino su cui sono impegnati incessantemente gli uomini del 115.

Al momento, sono circa una sessantina gli interventi in corso e quelli in attesa. Allagamenti si registrano infatti in diverse zone del territorio pontino da Aprilia, Latina fino al sud tra Terracina, Formia e Minturno. Come anche in diverse zone di Sabaudia.

I disagi maggiori sono stati per allagamenti di strade, scantinati e sottopassi; interventi sono stati necessari per la verifica dei canali (nelle foto in basso il canale delle Acque Medie e Latina) e richieste di aiuto sono arrivate anche da automobilisti intrappolati. Nella tarda mattinata le problematiche maggiori si sono concentrate soprattutto nella zona nord della provincia, tra Aprilia e Latina. Nel capoluogo pontino questa mattina è stata chiusa via del Piccarello, completamente allagata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. A Minturno, ha fatto sapere il sdinaco Stefanelli, si sta provvedendo alla chiusura di un tratto della via per Castelforte. “Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione”.

