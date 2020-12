Maltempo e piogge sul territorio: straripa anche il fiume Garigliano

A causa del maltempo è straripato in queste ore in più punti anche il fiume Garigliano. L'area interessata dalle esondazione è quella delle terme di Suio. Il fiume ha rotto gli argini in diverse zone e l'acqua al momento ha invaso la strada all'altezza delle Terme Santamaria.

A darne comunicazione è stato il Comune di Castelforte. La situazione è costantemente monitorata dal Centro operativo comunale e dalla Protezione civile comunale oltre che da vigili del fuoco e carabinieri.

