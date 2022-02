Maltempo, pioggia in provincia: soppressi i collegamenti con le isole pontine

Come annunciato, quella di oggi, martedì 15 febbraio, sarà una giornata di maltempo nel Lazio e in tutta la provincia di Latina. La protezione civile regionale ha infatti emesso un avviso di allerta meteo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Proprio per condizioni meteorologico avverse, la Laziomar ha sospeso alcune corse per le isole pontine. In particolare, come comunica il servizio Astral Infomobilità, non saranno effettuate le corse Laziomare da Formia per Ponza delle 14,30 e da Formia per Ventotene delle 15,30.