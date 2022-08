Maltempo a Latina, crollano pezzi della facciata di uno dei palazzi delle “vele”

Pioggia forte, vento e grandine: annunciato nelle scorse ore con un’allerta che è stata emanata dalla Protezione Civile regionale e che interessava anche il territorio della provincia pontina, il maltempo si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, martedì 23 agosto, sulla città di Latina.

Per circa un’ora, intorno alle 14.30, un forte temporale e abbondanti precipitazioni, con grandine e vento, hanno colpito la città: le conseguenze sono state strade allagate e alberi caduti, mettendo in allarme i cittadini dopo il nubifragio della notte di Ferragosto che ha causato ingenti danni anche nel capoluogo.

In viale Pierluigi Nervi da uno dei palazzoni delle “vele”, proprio a causa del maltempo, si sono staccati pezzi del muro perimetrale di uno degli edifici che sono crollati a terra. Fortunatamente non si registrano feriti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale e ai tecnici dell’Ater che hanno provveduto ad un’immediata messa in sicurezza dell’area.

Nel pomeriggio ha raggiunto viale Nervi anche il direttore dell’Ater Paolo Ciampi. Secondo quanto emerso da un primo sopralluogo il crollo è stato causato da un aforte escursione termica, dovuta al repentino abbassamento delle temperature dopo il grande calore accumulato dalla cortina, che ha portato all’esplosione della cortina stessa. Messa in sicurezza l’area sono stati valutati gli interventi che verranno effettuati dall’Ater nei prossimi giorni.