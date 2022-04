Allerta meteo per vento e pioggia, disagi nei collegamenti con le isole: corse soppresse

E’ stata emanata nelle scorse ore l’allerta meteo dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio su tutte le zone di allerta regionali. L’attenzione si è alzata in queste ore sia per il forte vento che per la pioggia previsti per la giornata di oggi, giovedì 21 aprile.

Nel documento vengono riportate, infatti, le previsioni di “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri” e di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

I primi effetti del maltempo in queste ore si stanno registrando soprattutto per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole pontine, con la soppressione di alcune corse. L’aggiornamento arriva da Astral Infomobilità: “per condizioni meteo avverse - viene fatto sapere -, oggi non verranno effettuate le corse Laziomar Ventotene - Formia delle 16.15 e Formia - Ventotene delle 18.00”.