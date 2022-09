Maltempo, chiuse alcune strade a Fondi. Il Comune ai cittadini: “Non uscite di casa”

Il maltempo e la pioggia da quasi due giorni non danno tregua alla provincia di Latina. Dopo quella di colore arancione prevista per la giornata di ieri, per oggi la Protezione civile ha emanato un’allerta gialla mantenendo alta l’attenzione anche su territorio pontino.

In queste ore danni e disagi si stanno registrando anche nel sud pontino. A Fondi a causa delle abbondanti e incessanti piogge che dall'intera giornata interessano il territorio è stato necessario chiudere, in via precauzionale, alcune strade comunali. La decisione assunta dall’Amministrazione che ha dato notizia di aver interdetto al traffico via Fosselle Sant'Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo, via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio, via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete e via San Magno

“Il Centro Operativo Comunale, tempestivamente attivato alla vigilia dell'ondata di maltempo, sta monitorando le zone maggiormente soggette ad allagamenti e sta coordinando e smistando le numerose richieste di aiuto per allagamenti di abitazioni e vetture finite nei canali a causa della scarsissima visibilità nei momenti in cui le precipitazioni sono state più intense - fanno sapere ancora dall’Amministrazione -. In queste ore stanno intervenendo anche i mezzi del Consorzio di Bonifica per accelerare il regolare deflusso dell'acqua, precipitata nelle ultime ore in quantità superiore alla portata delle condotte di scolo”.

La centrale operativa della Polizia Locale e il Coc stanno diramando, tra pattuglie dislocate sul territorio comunale, Protezione civile, Falchi di Pronto Intervento e vigili del fuoco, le numerose richieste di aiuto. L’invito da parte del Comune è quello di “uscire solo in caso di estrema necessità e a prestare la massima cautela fino alla cessazione, prevista per la tarda serata di oggi, dell'allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale”