Maltempo: abbondanti piogge, straripa il Pontone. Allagamenti tra Formia e Gaeta

Anche la provincia di Latina è stata colpita dall’ondata di maltempo di questo fine settimana. Abbondanti le piogge che si sono abbattute in queste ore, con situazioni difficili che si sono create soprattutto nella zona del sud pontino.

Proprio a causa delle forti precipitazioni è straripato il torrente Pontone che attraversa diversi territori del sud della provincia; difficile la situazione in queste ore soprattutto tra Formia e Gaeta a causa di allagamenti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme anche agli uomini della protezione civile, a polizia e carabinieri.

A fare il punto della situazione in questa mattinata difficile è stato il sindaco di Formia Paola Villa, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Dalle prime ore di questa mattina un violento nubifragio ha gonfiato e fatto straripare il torrente Pontone” scrive. “Dopo aver appurato che le persone fossero tutte nei piani alti delle proprie abitazioni, si sta cercando di liberare il tratto di foce a mare del torrente.

Tanti i rifiuti arrivati, tra cui un frigorifero, caldaie vecchie, copertoni, pezzi di barche, scarti edili e tanto altro. Sul posto anche le squadre di manutenzione Enel. Sul tratto della linea C di distribuzione della corrente tratto Canzatora è stata interrotta per rendere le operazioni di drenaggio dell'acqua più sicure”.

Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere che al momento ci sono problemi anche sulla linea idrica in via Vindicio perché interrotta da un cedimento. “Gli addetti di Acqualatina stanno lavorando per il ripristino. Le operazioni di messa in sicurezza dureranno tutto il giorno. Tanti i danni agli abitanti della zona, diversi i lidi coinvolti, tanta la rabbia e lo sconforto” ha poi concluso.

Gallery