Cede il muro di sostegno dopo le abbondanti piogge, frana lungo la strada

Paura e Lenola per una frana in località Quercia. Lo smottamento si è verificato in seguito alle abbondanti piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute anche sulla provincia pontina.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 marzo, e sul posto, dopo la richiesta di intervento arrivata al 112, sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Stazione per avere subito contezza della situazione.

Secondo un primo riscontro, a causa delle abbondanti precipitazioni, ha ceduto il muro di sostegno in pietrame che crollato ha invaso parte dell’arteria stradale. Scattato l’allarme i carabinieri sono stati raggiunti anche dal personale della Protezione civile e dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona.