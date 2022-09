Maltempo, si stacca una copertura dell'ex Avir: strada chiusa a Gaeta e mercato sospeso

A Gaeta chiuso al traffico Corso Italia a causa di danni provocati dal maltempo. Le forti raffiche di vento della giornata di ieri, 27 settembre, e le particolari condizioni meteorologiche che si protrarranno anche nelle prossime ore hanno infatti causato il distaccamento parziale di una lamiera che riveste lo stabilimento dell'ex Avir.

Il sindaco Cristian Leccese, in via precauzionale, per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, ha quindi emesso una specifica ordinanza che dispone la chiusura al traffico di un tratto di Corso Italia compreso tra l'incrocio di via Pisa e quello di via Serapide. Resta chiusa anche l'area parcheggio dell'ex Avir "fino al termine delle avverse condizioni meteo e comunque fino al termine della relativa allerta". Nella giornata di oggi, mercoledì 28 settembre, è dunque sospeso anche il mercato settimanale.