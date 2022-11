Maltempo: sulla Pontina insegna di un distributore cade sulla strada per il vento

Si stanno facendo sentire su tutto il territorio della provincia pontina gli effetti dell’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo anche tutto il Lazio. Un’allerta meteo arancione è stata diramata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile regionale e in via precauzionale tra il pomeriggio e la serata quasi tutti i sindaci della provincia hanno emanato ordinanze per disporre la chiusura delle scuole. Lo stesso ha fatto a Latina anche il commissario straordinario Carmine Valente “al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità”. I cittadini sono stati quindi “invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità”.

Disagi si sono registrati comunque nelle prime ore di oggi anche nel capoluogo. E non ne sono mancati sulla Pontina dove a causa del forte vento intorno alle 7.30 l’insegna di un distributore di benzina all’altezza del chilometro 79 è crollata finendo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Rallentamenti sono stati registrati sull’arteria in direzione Nord.

Ma nella notte a causa sempre del forte vento sono caduti numerosi alberi, anche nelle zone centrali della città come nel parcheggio delle vecchie autolinee, e in pizza Moro; alcuni degli alberi crollati sono finiti anche sulle auto in sosta come accaduto in via Sulmo (foto in basso). Vigili del fuoco e protezione civile stanno lavorando in maniera incessante per cercare di ridurre proprio i disagi alla popolazione.