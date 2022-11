Maltempo, bilancio pesante: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco da nord a sud della provincia

Sono almeno 60 gli interventi dei vigili del fuoco da nord a sud della provincia pontina espletati dalla mezzanotte fino alla tarda mattinata di oggi, 22 novembre. Ma altrettante richieste sono attualmente ancora in attesa di essere evase. L'ondata di maltempo, con fortissime raffiche di vento, ha travolto di nuovo il territorio pontino provocando danni e disagi sulle strade interne e lungo la costa. Pesanti le mareggiate nel sud pontino, in particolare a Gaeta, Formia e Scauri.

Le zone più colpite sono quella del capoluogo, in particolare lungo la fascia costiera, fino ad arrivare a Sabaudia, Pontinia e Terracina. A Latina, anche in pieno centro cittadino, sono diversi gli alberi abbattuti dal vento e crollati sulle strade e nei parcheggi (nella foto via Sulmo). Sull'Appia, lungo le Migliare e nelle strade verso Pontinia e Sabaudia altrettanti danni e decine di interventi, mentre a Fondi è stata immortalata una tromba marina.

L'insegna di un distributore è caduta lungo la Pontina, nel territorio di Latina, e ha reso necessario il tempestivo intervento di rimozione da parte di un mezzo dei vigili del fuoco. Per fortuna in tutta la provincia non si registrano persone coinvolte, ma le squadre stanno lavorando senza sosta proprio per rimuovere alberi caduti in strada, rami, insegne pericolanti, tettoie divelte dalle forti raffiche di vento, allagamenti di strade e cantine.