Itri travolta dal fango, si lavora per ripristinare la viabilità. Scuole ancora chiuse

E' ancora il momento della conta dei danni nel territorio di Itri, colpito gravamente da un violento nubifragio, nella notte di giovedì, che ha provocato una colata di fango e detriti in alcune zone del paese. Il Comune ha spiegato che sono stati riscontrati diversi fenomeni di smottamento franoso e allagamento che hanno colpito il centro urbano e la periferia cittadina. In particolare i fenomeni di smottamento del terreno e dilavamento della montagna sovrastante hanno interessato la zona di Campiglioni, riversando la colata a valle e nel centro urbano. Numerosissimi i danni lungo tutto il tratto di via Campiglioni e contrada Giovenco. Molte le auto coinvolte e le persone che, fino a ieri, 4 novembre, erano bloccate nelle abitazioni a causa del fango e dei massi sulle strade, fino alla centralissima piazza Incoronazione e piazza Annunziata.

Le operazioni di messa in sicurezza delle abitazioni e di ripristino, dove possibile, della viabilità stradale sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e sono riprese anche questa mattina.

“Stiamo attivando tutti i canali istituzionali possibili - ha spiegato nelle scorse ore il sindaco di Itri Giovanni Agresti - per ottenere le risorse economiche e strumentali per salvaguardare la popolazione colpita. Siamo già in contatto con le istituzioni provinciali e regionali per l’attivazione dello stato di emergenza. A causa degli eventi franosi infatti si è prodotta una modificazione del territorio che comporterà un impegno di ingenti risorse economiche. In ogni caso la risposta dalla Prefettura, delle forze dell’ordine, di protezione civile, dei vigili del fuoco è stata immediata, rapida ed efficace, nonostante le operazioni in notturna”.

Lo stesso sindaco ha comunicato di aver attivato il Coc, Centro Operativo Comunale. Le scuole ieri sono state chiuse e resteranno chiuse fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.