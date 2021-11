Maltempo, attenzione ancora alta ad Itri: le scuole restano chiuse

Le scuole restano chiuse ancora chiuse ad Itri. Questa la decisione presa dal sindaco Giovanni Agresti che ieri ha emanato la nuova ordinanza con cui si dispone la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi lunedì 8 novembre. Proprio per oggi, infatti, la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla, per criticità idrogeologica e dopo quanto accaduto nella notte tra il 3 e 4 novembre scorso con un violento nubifragio che ha causato frane e messo in ginocchio il paese travolot da fango e detriti, l’attenzione resta ancora alta.

Vista “la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari” dei giorni scorsi, si legge nel documento firmato dal primo cittadino, e considerati “gli interventi necessari per il ripristino delle criticità evidenziate ed a garanzia della sicurezza del sistema viabile in città” la decisione è stata dunque quella di lasciare le scuole di ogni ordine e grado chiuse ancora per la giornata di oggi anche “al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza ed alla circolazione stradale”.

La situazione nel paese è ancora molto delicata. Intanto sempre per oggi è previsto l’arrivo ad Itri del prefetto Maurizio Falco che poi prenderà parte al vertice previsto in mattinata in Comune alla presenza della stessa Amministrazione, della Regione, del Genio Civile e dei vigili del fuoco. E sempre oggi in Regione nella XII Commissione "Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione” focus mirato sulla situazione del paese aurunco.