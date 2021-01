Maltempo, grandinata su Latina: la città imbiancata

La città di Latina imbiancata. In pochi minuti lo scenario ai balconi delle abitazioni si è presentato uno scenario suggestivo: auto e straade ricoperte di una coltre bianca. Peccato non si trattasse di neve ma di una violenta grandinata che ha ricoperto di ghiaccio le vie cittadine.

Il maltempo infatti da giorni non abbandona il territorio pontino e per tutta la giornata di oggi, 3 gennaio, si sono susseguiti temporali e grandine, fino al curioso fenomeno che si è registrato in serata, poco prima delle 21.