Nubifragio, conta dei danni impietosa: squadre dei vigili ancora al lavoro a ritmo serrato

Non si sono mai fermate le operazioni di soccorso e ripristino da parte delle squadre dei vigili del fuoco nei luoghi della provincia devastati dal violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio nella notte del 16 agosto. La conta dei danni è impietosa e non ha risparmiato campeggi, stabilimenti balneari, case private, capannoni e serre. Colpite anche le strade: Pontina, Migliare e anche numerosi tratti della via Appia, riaperti al traffico solo nel tardo pomeriggio di ieri, 16 agosto, dopo una lunga giornata di interventi.

Anche oggi dunque i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le strade e rimuovere gli alberi abbattuti dal vento e per i danni provocati dalla pioggia della notte scorsa. Oltre 200 gli interventi effettuati.da nord a sud del territorio. Le aree più colpite sono quelle tra Latina, nella zona del lido e di Borgo Grappa in particolare, e Sabaudia. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di un vertice convocato d'urgenza ieri in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e anche dei rappresentanti dell'Enel. Migliaia di utenze erano infatti ancora senza corrente nella serata di ieri e la situazione è costantemente monitorata dalla prefettura.