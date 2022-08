Maltempo, vertice in prefettura: utenze ancora senza corrente. Danni sulle principali arterie

Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto in provincia nel corso della notte questa mattina, 16 agosto, è stato convocato d'urgenza un vertice in prefettura presieduto dal viceprefetto vicario Monica Perna. Alla riunione hanno partecipato i referenti della Provincia e delle amministrazioni comunali di Latina e di Sabaudia, i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, i rappresentanti dell'Enel e i volontari della protezione civile impegnati nelle operazioni di rimozione e ripristino della viabilità.

E' stato fatto il punto della situazione e delle criticità che si sono verificate, a partire dalla caduta di numerosi alberi sulle strade e dall'interruzione della fornitura di corrente elettrica. Circa 20.000 utenze sono state disalimentate dalla notte, ma ad oggi, in seguito all'intervento delle squadre Enel, circa il 90% di esse risulta già ripristinato. Per le restanti sono tuttora in corso le operazioni di ripristino che appaiono tuttavia più complesse. "La perturbazione - spiega la prefettura in una nota - ha interessato con maggiore severità la frazione di Bella Farnia nel comune di Sabaudia, la zona litoranea di Latina e quella di Borgo Grappa, in cui sin dalle prime ore della nottata sono intervenute, coordinate dalla Prefettura, squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche da fuori provincia (in particolare da Benevento, Anzio, Pomezia e Frosinone), le forze dell’ordine presenti sul territorio, le polizie municipali, insieme ai volontari delle locali associazioni di protezione civile".

Sotto il profilo della viabilità, in alcuni tratti fortemente compromessa dal maltempo e dalla caduta degli alberi sul sedime stradale, in particolare Pontina, Appia e le Migliare dalla 47 alla 53, sono state messe in campo a cura degli enti proprietari competenti (Anas, Astral e Provincia), le necessarie azioni di ripristino delle condizioni di sicurezza. Fin dalle prime ore della mattinata, la Pontina è stata completamente riaperta al traffico, mentre l’Appia, nel tratto compreso tra la Migliare 47 e 53, risultava ancora interdetta nel pomeriggio di oggi con indicazioni per gli automobilisti di precisi percorsi alternativi. Come comunicato dall'Anas la strada è stata però riaperta intorno alle 18. "Nel corso della riunione inoltre è emerso che l’Area Manutenzione della Regione, per la parte di propria competenza, provvederà alla rimozione degli alberi caduti e alla verifica della stabilità dei restanti - spiega ancora la prefettura - La prefettura, su richiesta del comando provinciale dei vigili del fuoco, ha interessato l’Agenzia regionale di protezione civile per un ulteriore impiego delle squadre dei volontari di protezione civile a supporto delle attività sopra evidenziate, al fine di consentire un ritorno a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile".