Il maltempo colpisce il sud pontino: fiume di acqua e fango a Formia, strade allagate per la pioggia

Sta facendo sentire in maniera forte i suoi effetti soprattutto sul sud pontino l’ondata di maltempo che si è abbattuta oggi, sabato 19 novembre, sulla provincia di Latina.

In particolare l’attenzione è concentrata sulla città di Formia che a meno di due mesi dal nubifragio del 29 settembre scorso è tornata a vivere momenti di paura e ad affrontare pesanti disagi. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio colpendo in particolare alcune zone dove vengono segnalate strade allagate e alcuni canali di scolo che stanno straripando.

Risultano al momento colpite soprattutto la zona di Rio Fresco e il rione Mola. In particolare, poi, in via via Antonio Gramsci l'acqua è esondata riversandosi contro i palazzi e arrivando a sommergere quasi completamente alcune automobili dei residenti, allagando cortili e gettando nel panico gli abitanti di alcuni palazzi. Nei video publicati sui social si vede un fiume di acqua e fango allagare il cortile di un stabile inondando anche il primo piano. Disagi vengono registrati anche nelle frazioni di Maranola e Penitro. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con carabinieri, protezione civile e polizia locale.

Come riferisce Meteo Lazio, aggiornando la situazione attravreso i suoi canali social, nel Gofo di Gaeta, sempre nel pomeriggio di oggi, è stata segnalata una tromba marina. L’allerta meteo gialla era stata emessa ieri dalla Protezione Civile per la giornata di oggi ed interessava tutte le zone di allerta del Lazio, compresa anche la provincia pontina dove precipitazioni si registrano a questa mattina.