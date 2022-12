Pioggia senza tregua: numerosi interventi nella notte per allagamenti e alberi caduti

Si sono fatti sentire anche nella provincia di Latina gli effetti del maltempo e in particolare delle abbondanti precipitazioni. Intense le piogge nella giornata di ieri, sabato 3 dicembre - un’allerta gialla era stata diramata dalla Protezione civile regionale - e ancora per tutta la notte. Piogge che dopo qualche ora di tregua sono riprese oggi, anche a Latina.

Gli effetti delle precipitazioni si sono fatti sentire soprattutto nei territori tra Sabaudia, Terracina e Pontinia. E per tutta la notte fino a quesa mattina sono stati impegnati su più fronti i volontari dell'Anc di Sabaudia guidati dal maresciallo Enzo Cestra che sono intervenuti soprattuto per allagamenti e per la rimozione di rami e alberi caduti. Tra le aree più colpite quelle della Litoranea, quelle a ridosso delle Migliare 56, 53 e 54 nella zona Borgo Vodice e sull’Appia.

I volontari dell'Anc di Sabaudia hanno operato oggi anche al lago di Paola Sabaudia dove sono in corso i Campionati italiani di canottaggio.